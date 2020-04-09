Kırıkkale Valisi Sezer'den Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllülerine teşekkür Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Vefa Destek Grubu çalışanlarına teşekkür etti.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Vefa Destek Grubu çalışanlarına teşekkür etti.

Vali Sezer, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan Kırıkkale Vefa Sosyal Destek Grubu'nun, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Vefa İletişim Merkezine gelen aramalar üzerine vatandaşlara evlerinde hizmet verdiğini belirtti.

Sezer, şunları kaydetti:

"Bir müdüre, bir öğretmene, hiç tanımadığı biri için sırtında çuval taşıtan anlayışa sadece şükran duyulur. O yiğitleri doğuran anaların da ellerinden öpülür. Bu hassas günlerde Vefa Destek Grubu'nu gönüllüler ordusuna çeviren, unuttuğumuz değerleri bizlere yeniden hatırlama fırsatı veren, insana hizmeti binaların dışına taşıyan, gönüllere talip olan tüm kamu personelimize, imamlarımıza, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, muhtarlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varsınız. Milletimizin hayır duası devletimizi payidar kılacaktır. Çoğu sorunla ilk kez karşılaşıyoruz ve karşılaştıkça çözüm bulma uğraşındayız. İyi olacağız, bunu da hep birlikte yeneceğiz."

Sezer, il ve ilçelerde başladığı günden bugüne 7 bin 575 vatandaşa 7 gün 24 saat hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin vatandaşların alışveriş, temizlik ve sağlık kontrollerinin yanı sıra, fatura ödenmesi, ilaçlarının alınması, maaşlarının ve sosyal yardımlarının evlerinde ödenmesi gibi hizmetleri sağladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA