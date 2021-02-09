Kırıkkale Valisi Sezer'den Kılıçlar köyüne ziyaret

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyarette vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Sezer, köyde ilk defa uygulanacak 5,4 kilometre uzunluğundaki kilit parke çalışmalarını da inceledi.

Sezer, mevsim şartları elverdiği sürece yol çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Vatandaşlar da ziyaretlerinden dolayı Vali Sezer'e teşekkür etti.

Sezer'e ziyaretinde, Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Haluk Karahan ile diğer yetkililer eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen