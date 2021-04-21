Vali Sezer, Balışeyh ilçesinde incelemede bulundu

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Balışeyh ilçesinde devam eden ve yapılan projeleri yerinde inceledi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Balışeyh ilçesinde devam eden ve yapılan projeleri yerinde inceledi.

Vali Sezer, ilk olarak Dinek Dağı Atlı Safari ve Doğa Parkı içerisinde yer alan ve aynı anda 200, yılda ise ortalama 3 bin gencin konaklayabileceği Gençlik Kampı inşaat alanında incelemelerde bulundu. Kapalı at maneji ve kamp eğitim merkezi yatakhane inşaat alanında yetkililerden bilgi alan Vali Sezer, Gençlik Kampı içerisinde; atlı sporların yapılabileceği açık ve kapalı at manejleri, atlı safari alanları, geleneksel okçuluk, çok amaçlı spor salonu, zipline, yürüyüş yolları, konaklama alanları ve antrenman sahalarının yer alacağını ifade etti.

Daha sonra Dinek Dağı Atlı Safari ve Doğa Parkı içerisinde devam eden çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Sezer, park içerisinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Balışeyh ilçesine bağlı Işıklar köyü yakınlarında faaliyet gösteren İl Özel İdaresine ait Beton Santrali ve Kilit Parke Üretim Tesisinde de incelemelerde bulunan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Haluk Karahan'dan mevcut stok durumu ve tesisin faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Sezer, "Köy içi yol düzenlemelerinde kullandığımız kilit parkelerin tamamını bu tesisimizde üretiyor ve vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz" dedi.

Vali Sezer, programı dahilinde Lavanta Vadisinde de incelemelerde bulundu.

İncelemelerde Vali Sezer'e, Balışeyh Kaymakam Vekili İbrahim Gökçe ile Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Aziz Sinan Alp de eşlik etti. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı