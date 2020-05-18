Kırıkkale Valisi Sezer'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk milletinin kurtuluşu ve vatanın bölünmez bütünlüğü için 19 Mayıs 1919'da başlattığı hareketle milletin sönmek üzere olan umutlarının canlandığını ve sonsuza kadar yaşayacak olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığını belirtti.

Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararlılığının kurtaracağına inanan ve ülkenin içinde bulunduğu durumun bir yazgı olmadığını düşünen Atatürk'ün, Cumhuriyetin muhafazası ve savunulması görevini, geleceğin teminatı gençlere emanet ettiğini vurgulayan Sezer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu yıl dünyayı ve ülkemizi etkisi alan koronavirüs salgını nedeniyle diğer yıllardan farklı olarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'mızı evlerimizde kutlamanın burukluğunu yüreklerimizde yaşasak da coşkumuz, kıvancımız ve heyecanımız hiç eksilmeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: AA