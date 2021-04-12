Kırıkkale Valisi Sezer, Bahşılı ilçesini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman - Haberler | Güncel
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Bahşılı ilçesinde incelemelerde bulundu.
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Bahşılı ilçesinde incelemelerde bulundu.
Kaymakam Erdem Karanfil, Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin ve kurum müdürlerince karşılanan Sezer, kaymakamlık ziyaretinin ardından Barbaros İlkokulu Konferans Salonu'nda muhtarlar toplantı yaptı.
Toplantıda, köy yolları ve köy içi parke çalışmaları, içme suyu ve alt yapı çalışmaları görüşüldü.
Daha sonra yapımı devam eden gençlik merkezinde incelemelerde bulunan Sezer, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Vali Sezer, Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin temizlik ürünleri üretim atölyesini de gezdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman