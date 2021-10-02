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Kırıkkale Valiliğine Tekbıyıkoğlu getirildi

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Kırıkkale Valiliğine Tekbıyıkoğlu getirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu, Kırıkkale Valiliğine getirildi.

KIRIKKALE (İHA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu, Kırıkkale Valiliğine getirildi.

2 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu, Kırıkkale Valiliğine getirildi.

Bülent Tekbıyıkoğlu kimdir?

45 yaşındaki Bülent Tekbıyıkoğlu, 2004 yılında İçişleri Bakanlığı'nda kaymakam adayı olarak göreve başladı. Tonya, Yağlıdere, Bozdoğan, Kiğı, Hassa ve Ahlat kaymakamlıkları görevini yaptı. 20.08.2017 tarihli ve 2017/345 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı görevine atandı. 01.09.2018 tarihli kararname ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı oldu. Bülent Tekbıyıkoğlu, 26.10.2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü olarak atandı. 2 Ekim 2021 tarihinde ise Kırıkkale Valisi oldu. - KIRIKKALE

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