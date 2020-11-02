Kırıkkale Valiliğinden yardım uyarısı

Kırıkkale Valiliği, İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle yapılacak yardımların İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca toplandığını belirtti.

Kırıkkale Valiliği, İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle yapılacak yardımların İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca toplandığını belirtti.

Valiliğinin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, İzmir depremiyle ilgili olarak bazı dernek ve vatandaşlar tarafından sosyal medya aracılığıyla yardım talebinde bulunulduğunun gözlemlendiği aktarıldı.

Açıklamada, "Yardımda bulunmak isteyenlerin bu konudaki istek ve hassasiyetlerini anlıyoruz. Ancak herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına yardım malzemelerini toplama faaliyeti AFAD Başkanlığı koordinesinde olup, bu çerçevede yardımlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca toplanmaktadır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen