Kırıkkale Valiliğinden yardım çeki açıklaması

Kırıkkale Valiliği, yardım almak için oluşturulan ön kabul noktasında oluşan yoğunluk nedeniyle inceleme ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kırıkkale Valiliği, yardım almak için oluşturulan ön kabul noktasında oluşan yoğunluk nedeniyle inceleme ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan "Kırıkkale Valiliği önünde yardım çeki almaya çalışanlar birbirini ezdi" şeklindeki haber ve paylaşımlar üzerine açıklama yapılması ihtiyacının hasıl olduğu belirtildi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yapılan ayni yardımların ihtiyaç sahiplerine evlerinde, nakdi olarak ve banka üzerinden yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ramazan ayı münasebetiyle salgın tedbirleri kapsamında açık alanda vatandaşlarımız için oluşturulan ön kabul noktasında, bir yanlış anlaşılma ve duyum nedeniyle kısa süreli yoğunluk oluşmuş ve istenmeyen görüntüler ortaya çıkmıştır. Vakfımız aracılığıyla kesinlikle bu şekilde bir yardım yapılma yöntemi söz konusu değildir. Bu olayın yaşanmasına sebebiyet veren sorumlu personellerle ilgili gerekli inceleme ve akabinde soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen