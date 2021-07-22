Kırıkkale Valiliğinden vatandaşlara "aşı" çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısında 10-16 Temmuz'da en çok artan iller arasında yer alan Kırıkkale'de vatandaşlara aşı çağrısında bulunuldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısında 10-16 Temmuz'da en çok artan iller arasında yer alan Kırıkkale'de vatandaşlara aşı çağrısında bulunuldu.

Kırıkkale Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kontrollü normalleşme döneminde olunduğu ve salgının halen devam ettiği belirtildi.

Her 100 bin kişide görülen vaka sayısının 99,11'e çıktığı aktarılan açıklamada, "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan iller arasındayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanında kendimizi ve sevdiklerimizi Kovid-19'tan korumanın en etkili yolu aşı olmaktır. Sağlık kurumlarımız ilk doz ve devam eden doz aşılar için her yerde hizmetinizde. Lütfen tedbirlere uyalım ve aşımızı olalım." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen