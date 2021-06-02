Kırıkkale Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkkale Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

Kırıkkale Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kırıkkale Valiliği, izin aldıklarını belirterek ev ziyareti ile yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara karşı vatandaşları karşı uyardı.

Kırıkkale Valiliği, izin aldıklarını belirterek ev ziyareti ile yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara karşı vatandaşları karşı uyardı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizin izni ile kanser hastalarına yardım toplama adı altında, bazı kişilerin evleri ziyaret ederek yardım toplamaya çalıştıkları yönünde gelen ihbarlar üzerine, ilgili birimlerce gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın iyi niyetlerini istismar etmeye yönelik bu ve buna benzer davranışlara vatandaşlarımızın itibar etmemelerini, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın olayı ilgili birimlere derhal (Kaymakamlık, Emniyet Birimleri) bildirmelerini önemle arz ederiz" ifadelerine yer verildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Sedat Peker Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Murat Boz Hülya Avşar Burak Sergen
Spor Gervinho Ozan Tufan Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırıkkale Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 14:45:06. #1.15#

title