Kırıkkale Valiliği ve Kırıkkale Üniversitesi arasında protokol imzalandı

Kırıkkale Valiliği ile Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) arasında "Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yunus Sezer ile KKÜ Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan tarafından imzalanan protokol kapsamında üniversite personeli ve öğrencilerine afet eğitimi verilecek.

Personel ve öğrencilerin afet anında yaşamsal olarak nelere dikkat etmeleri, nasıl önlemler almaları gerektiği ve afetlere hazır olma bilincinin yükseltilmesine yönelik eğitimlerin uygun fiziki ve çevrimiçi ortamlarda, belirlenecek program çerçevesinde yürütülmesi planlanıyor.

Ayrıca, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında imzalanan iş birliği protokolü ile de Kırıkkale Üniversitesi, planın hazırlanma sürecinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) akademik katkı desteği verecek.

İmza törenine, Vali Yardımcısı Ender Faruk Uzunoğlu ile AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen