Kırıkkale Üniversitesinden istihdama katkı

Kırıkkale Üniversitesinde güvenlik, temizlik ile hasta bakımında görevlendirilecek 92 kişi kurayla belirlendi.

Sürekli işçi kadrosunda görevlendirilecekler için Kırıkkale Üniversitesi Mavi Salon'da noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. 17 kişilik koruma güvenlik hizmetleri için 309, 16 kişilik temizlik hizmetleri için 2 bin 66, 59 hasta bakım hizmetleri için de 30 kişi başvurdu, asıl ve yedek işçiler kura ile belirlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başvuru yapanların katılmadığı kura çekimi, üniversitenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Başalan, kuranın ardından yaptığı açıklamada, kurada ismi çıkanlara hayırlı olsun dileğinde bulunarak, tebrik etti.

Bugün üniversitenin ihtiyacı olan temizlik, güvenlik ve hasta bakımında görevlendirilecek kişilerin kura çekimini gerçekleştirdiklerini belirten Başalan, "Başvuruları gecen hafta almıştık. Başvurular içerisinden noter huzurunda kura çekimini şeffaf bir şekilde gerçekleştirdik. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik