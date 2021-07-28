Kırıkkale Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Kırıkkale Üniversitesi taban puanları! Kırıkkale Üni bölümleri puanları!

YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Kırıkkale Üniversitesi oldu. Peki, Kırıkkale Üniversitesi taban puanları kaçtır? Kırıkkale Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Kırıkkale Üniversitesi puanları sizlerle...

Geçen seneye göre İzmir'deki Kırıkkale Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Kırıkkale Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Kırıkkale Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Kırıkkale Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Kırıkkale taban puanları kaçtır?

2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI

Kırıkkale Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi SAY 100 100 480,76869 489,15849 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30 31 295,59519 317,19132 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40 40 416,28079 452,29960 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 60 379,45350 402,11993 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 70 365,61626 403,76929 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği EA 60 62 357,44522 389,00328 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50 52 352,53154 367,89689 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği SÖZ 55 55 374,31351 403,74309 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Aktüerya Bilimleri SAY 30 31 222,48102 263,29434 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arapça Mütercim ve Tercümanlık DİL 50 52 272,11010 483,15714 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arapça Mütercim ve Tercümanlık (İÖ) DİL 50 52 221,42344 312,26227 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 20 21 255,26107 265,11524 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Farsça Mütercim ve Tercümanlık DİL 20 5 205,34358 286,87441 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe EA 40 41 226,80708 313,48842 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik SAY 20 21 225,47067 255,37371 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fransızca Mütercim ve Tercümanlık DİL 50 52 271,88839 363,94332 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (İÖ) DİL 40 41 238,52920 420,74931 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 60 61 364,37551 415,57877 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İstatistik SAY 30 31 247,64696 299,12110 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya SAY 20 21 256,46432 271,28475 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik SAY 60 62 269,72268 307,24562 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji EA 60 62 247,67638 286,18177 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) EA 40 41 223,39075 294,74302 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih SÖZ 70 72 276,99748 332,72342 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ) SÖZ 60 62 247,51561 391,59325 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70 71 300,28366 338,58894 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60 62 261,99691 347,36727 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA 60 60 332,96730 373,90722 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Peyzaj Mimarlığı SAY 30 31 238,75791 264,83181 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 210 210 417,06640 458,05926 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (İÖ) EA 180 180 406,20644 421,52162 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri EA 30 31 223,06734 242,15889 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat EA 80 82 236,60972 311,16739 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ) EA 40 41 222,68565 236,22821 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme EA 90 93 232,16388 288,86238 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye EA 60 62 270,03743 298,33163 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ) EA 60 62 236,75015 266,46186 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 80 82 261,35008 315,63428 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 60 62 232,20791 261,05857 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler EA 80 82 245,89351 307,22410 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 50 52 224,85618 295,66144 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İslami İlimler Fakültesi/İslami İlimler SÖZ 110 110 306,27797 362,51104 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği SAY 70 71 374,79330 428,93148 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 60 62 336,83532 468,19057 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Biyomühendislik SAY 15 6 284,27267 292,22097 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70 71 348,23797 419,11257 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 70 72 308,37176 392,51317 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği SAY 60 62 303,81732 370,88932 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İÖ) SAY 60 31 283,55795 330,55933 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği SAY 70 72 286,04306 347,30945 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 60 10 283,25638 306,75149 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği SAY 70 72 307,35187 359,83544 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 60 62 284,87274 312,86811 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 20 4 283,63362 306,58869 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik SAY 70 70 333,86822 392,60736 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk Gelişimi EA 70 70 322,01481 350,07190 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 80 80 310,50641 366,56786 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 100 100 351,78237 401,21172 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi EA 60 62 261,54827 327,06714 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet EA 60 62 299,41528 332,63885 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Spor Bilimleri Fakültesi/Spor Yöneticiliği EA 60 60 248,98034 315,14561 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi SAY 160 160 499,76280 512,03688 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) SAY 1 1 467,13369 467,13369 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Veteriner Fakültesi/Veteriner Fakültesi SAY 100 100 387,01490 500,53376

Bu taban ve tavan puanları 2020 yılının puanlarıdır. En güncel puanlar bu şekildedir. Henüz 2021 tercihler yapılmadı için bu senenin taban ve tavan puanları açıklanmadı.

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