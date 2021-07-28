Kırıkkale Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Kırıkkale Üniversitesi taban puanları! Kırıkkale Üni bölümleri puanları!
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Kırıkkale Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Kırıkkale Üniversitesi taban puanları! Kırıkkale Üni bölümleri puanları!

Kırıkkale Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Kırıkkale Üniversitesi taban puanları! Kırıkkale Üni bölümleri puanları!
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YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Kırıkkale Üniversitesi oldu. Peki, Kırıkkale Üniversitesi taban puanları kaçtır? Kırıkkale Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Kırıkkale Üniversitesi puanları sizlerle...

Geçen seneye göre İzmir'deki Kırıkkale Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Kırıkkale Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Kırıkkale Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Kırıkkale Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Kırıkkale taban puanları kaçtır?

2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI

Kırıkkale Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği FakültesiSAY100100480,76869489,15849
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi ÖğretmenliğiSAY3031295,59519317,19132
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY4040416,28079452,29960
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ6060379,45350402,11993
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7070365,61626403,76929
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf ÖğretmenliğiEA6062357,44522389,00328
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiSÖZ5052352,53154367,89689
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ5555374,31351403,74309
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Aktüerya BilimleriSAY3031222,48102263,29434
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arapça Mütercim ve TercümanlıkDİL5052272,11010483,15714
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arapça Mütercim ve Tercümanlık (İÖ)DİL5052221,42344312,26227
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/BiyolojiSAY2021255,26107265,11524
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Farsça Mütercim ve TercümanlıkDİL205205,34358286,87441
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/FelsefeEA4041226,80708313,48842
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/FizikSAY2021225,47067255,37371
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fransızca Mütercim ve TercümanlıkDİL5052271,88839363,94332
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (İÖ)DİL4041238,52920420,74931
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngilizce Mütercim ve TercümanlıkDİL6061364,37551415,57877
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İstatistikSAY3031247,64696299,12110
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/KimyaSAY2021256,46432271,28475
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/MatematikSAY6062269,72268307,24562
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/SosyolojiEA6062247,67638286,18177
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ)EA4041223,39075294,74302
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/TarihSÖZ7072276,99748332,72342
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ)SÖZ6062247,51561391,59325
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve EdebiyatıSÖZ7071300,28366338,58894
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)SÖZ6062261,99691347,36727
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre TasarımıEA6060332,96730373,90722
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Peyzaj MimarlığıSAY3031238,75791264,83181
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk FakültesiEA210210417,06640458,05926
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (İÖ)EA180180406,20644421,52162
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/EkonometriEA3031223,06734242,15889
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisatEA8082236,60972311,16739
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ)EA4041222,68565236,22821
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletmeEA9093232,16388288,86238
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/MaliyeEA6062270,03743298,33163
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ)EA6062236,75015266,46186
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiEA8082261,35008315,63428
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)EA6062232,20791261,05857
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkilerEA8082245,89351307,22410
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İÖ)EA5052224,85618295,66144
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İslami İlimler Fakültesi/İslami İlimlerSÖZ110110306,27797362,51104
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar MühendisliğiSAY7071374,79330428,93148
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)SAY6062336,83532468,19057
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/BiyomühendislikSAY156284,27267292,22097
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY7071348,23797419,11257
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY7072308,37176392,51317
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri MühendisliğiSAY6062303,81732370,88932
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İÖ)SAY6031283,55795330,55933
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat MühendisliğiSAY7072286,04306347,30945
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ)SAY6010283,25638306,75149
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine MühendisliğiSAY7072307,35187359,83544
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ)SAY6062284,87274312,86811
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY204283,63362306,58869
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve DiyetetikSAY7070333,86822392,60736
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk GelişimiEA7070322,01481350,07190
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY8080310,50641366,56786
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/HemşirelikSAY100100351,78237401,21172
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık YönetimiEA6062261,54827327,06714
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal HizmetEA6062299,41528332,63885
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Spor Bilimleri Fakültesi/Spor YöneticiliğiEA6060248,98034315,14561
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp FakültesiSAY160160499,76280512,03688
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu)SAY11467,13369467,13369
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Veteriner Fakültesi/Veteriner FakültesiSAY100100387,01490500,53376

Bu taban ve tavan puanları 2020 yılının puanlarıdır. En güncel puanlar bu şekildedir. Henüz 2021 tercihler yapılmadı için bu senenin taban ve tavan puanları açıklanmadı.

KIRIKKALE ÜNİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

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Kırıkkale Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Kırıkkale Üniversitesi taban puanları! Kırıkkale Üni bölümleri puanları! - Haberler
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