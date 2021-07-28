Kırıkkale Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Kırıkkale Üniversitesi taban puanları! Kırıkkale Üni bölümleri puanları!
YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Kırıkkale Üniversitesi oldu. Peki, Kırıkkale Üniversitesi taban puanları kaçtır? Kırıkkale Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Kırıkkale Üniversitesi puanları sizlerle...
Geçen seneye göre İzmir'deki Kırıkkale Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Kırıkkale Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Kırıkkale Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Kırıkkale Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Kırıkkale taban puanları kaçtır?
2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.
ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:
"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI
Kırıkkale Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi
|SAY
|100
|100
|480,76869
|489,15849
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|30
|31
|295,59519
|317,19132
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|40
|40
|416,28079
|452,29960
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|60
|379,45350
|402,11993
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70
|70
|365,61626
|403,76929
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği
|EA
|60
|62
|357,44522
|389,00328
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|52
|352,53154
|367,89689
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|55
|55
|374,31351
|403,74309
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Aktüerya Bilimleri
|SAY
|30
|31
|222,48102
|263,29434
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arapça Mütercim ve Tercümanlık
|DİL
|50
|52
|272,11010
|483,15714
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arapça Mütercim ve Tercümanlık (İÖ)
|DİL
|50
|52
|221,42344
|312,26227
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji
|SAY
|20
|21
|255,26107
|265,11524
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Farsça Mütercim ve Tercümanlık
|DİL
|20
|5
|205,34358
|286,87441
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe
|EA
|40
|41
|226,80708
|313,48842
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik
|SAY
|20
|21
|225,47067
|255,37371
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
|DİL
|50
|52
|271,88839
|363,94332
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (İÖ)
|DİL
|40
|41
|238,52920
|420,74931
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
|DİL
|60
|61
|364,37551
|415,57877
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İstatistik
|SAY
|30
|31
|247,64696
|299,12110
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya
|SAY
|20
|21
|256,46432
|271,28475
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik
|SAY
|60
|62
|269,72268
|307,24562
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji
|EA
|60
|62
|247,67638
|286,18177
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ)
|EA
|40
|41
|223,39075
|294,74302
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih
|SÖZ
|70
|72
|276,99748
|332,72342
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ)
|SÖZ
|60
|62
|247,51561
|391,59325
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|70
|71
|300,28366
|338,58894
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
|SÖZ
|60
|62
|261,99691
|347,36727
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
|EA
|60
|60
|332,96730
|373,90722
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|30
|31
|238,75791
|264,83181
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi
|EA
|210
|210
|417,06640
|458,05926
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (İÖ)
|EA
|180
|180
|406,20644
|421,52162
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri
|EA
|30
|31
|223,06734
|242,15889
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat
|EA
|80
|82
|236,60972
|311,16739
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ)
|EA
|40
|41
|222,68565
|236,22821
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme
|EA
|90
|93
|232,16388
|288,86238
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye
|EA
|60
|62
|270,03743
|298,33163
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ)
|EA
|60
|62
|236,75015
|266,46186
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|80
|82
|261,35008
|315,63428
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
|EA
|60
|62
|232,20791
|261,05857
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler
|EA
|80
|82
|245,89351
|307,22410
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İÖ)
|EA
|50
|52
|224,85618
|295,66144
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İslami İlimler Fakültesi/İslami İlimler
|SÖZ
|110
|110
|306,27797
|362,51104
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|70
|71
|374,79330
|428,93148
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|60
|62
|336,83532
|468,19057
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Biyomühendislik
|SAY
|15
|6
|284,27267
|292,22097
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|70
|71
|348,23797
|419,11257
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|70
|72
|308,37176
|392,51317
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği
|SAY
|60
|62
|303,81732
|370,88932
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|60
|31
|283,55795
|330,55933
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği
|SAY
|70
|72
|286,04306
|347,30945
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|60
|10
|283,25638
|306,75149
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği
|SAY
|70
|72
|307,35187
|359,83544
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|60
|62
|284,87274
|312,86811
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
|SAY
|20
|4
|283,63362
|306,58869
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik
|SAY
|70
|70
|333,86822
|392,60736
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk Gelişimi
|EA
|70
|70
|322,01481
|350,07190
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
|SAY
|80
|80
|310,50641
|366,56786
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik
|SAY
|100
|100
|351,78237
|401,21172
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi
|EA
|60
|62
|261,54827
|327,06714
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet
|EA
|60
|62
|299,41528
|332,63885
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Spor Bilimleri Fakültesi/Spor Yöneticiliği
|EA
|60
|60
|248,98034
|315,14561
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi
|SAY
|160
|160
|499,76280
|512,03688
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1
|1
|467,13369
|467,13369
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Veteriner Fakültesi/Veteriner Fakültesi
|SAY
|100
|100
|387,01490
|500,53376
Bu taban ve tavan puanları 2020 yılının puanlarıdır. En güncel puanlar bu şekildedir. Henüz 2021 tercihler yapılmadı için bu senenin taban ve tavan puanları açıklanmadı.