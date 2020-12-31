KIRIKKALE - Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Boş cadde ve sokaklardan görüntü Zabıta ekiplerinin denetimi KIRIKKALE - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.
Boş cadde ve sokaklardan görüntü
Zabıta ekiplerinin denetimi KIRIKKALE - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.
Kırıkkale'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen