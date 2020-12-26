KIRIKKALE - Sokaklar boş kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

KIRIKKALE - Sokaklar boş kaldı

26.12.2020 10:51 | Son Güncelleme: 26.12.2020 10:55

Kırıkkale'de sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kırıkkale'de sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kentin önemli noktalarından Cumhuriyet Meydanı, Millet ve Alparslan Türkeş Bulvarı ile Zafer ve Cumhuriyet caddeleri boş kaldı.

Polis ekipleri de kısıtlama süresince belirlenen kontrol noktaları, ana caddeler ile meydanlarda denetim ve uygulamalar gerçekleştiriyor.

KIRIKKALE - Sokaklar boş kaldı
KIRIKKALE - Sokaklar boş kaldı
KIRIKKALE - Sokaklar boş kaldı
KIRIKKALE - Sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Özlem Zengin Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Aslı Tandoğan Murat Dalkılıç Farah Zeynep Abdullah
Spor Domagoj Vida Rıza Çalımbay Halis Özkahya Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kız Üsküdar İntihar Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KIRIKKALE - Sokaklar boş kaldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 10:55:26. #1.14#
title