Kırıkkale, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü
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Kırıkkale, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Kırıkkale'nin işlek cadde ve sokakları boşaldı.

23.05.2020 00:50 | Son Güncelleme: 23.05.2020 00:54

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Kırıkkale'nin işlek cadde ve sokakları boşaldı.

Kırıkkale, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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