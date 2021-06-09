KIRIKKALE 'SIRTINDA 60 BIÇAK İZİ VARDI'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KIRIKKALE 'SIRTINDA 60 BIÇAK İZİ VARDI'

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'de, eşi Sezer Başkaya (29) tarafından 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürülen Hacer Başkaya'nın (26) kız kardeşi Pınar Köksoy, Biz sırtında 60 bıçak izi gördük. Adli tıp raporunda parmak uçlarına kadar kesildiğini gördük. Ağırlaştırılmış müebbet bile bizim içimizi rahatlatmayacak dedi.

KIRIKKALE'de, eşi Sezer Başkaya (29) tarafından 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürülen Hacer Başkaya'nın (26) kız kardeşi Pınar Köksoy, Biz sırtında 60 bıçak izi gördük. Adli tıp raporunda parmak uçlarına kadar kesildiğini gördük. Ağırlaştırılmış müebbet bile bizim içimizi rahatlatmayacak dedi.

Kentte çiğ köfteci olan Sezer Başkaya, pazar günü, 5 yıllık eşi Hacer Başkaya ile evde bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Başkaya, eşini, oğlu H.M.B.'nin gözü önünde bıçakladı. Ağır yaralanan Hacer Başkaya, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Sezer Başkaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Acı olayın ardından Hacer Başkaya'nın ailesi, ilk kez konuştu. Erdoğan Köksoy, kızının çırpınışının gözünün önüne geldiğini söyleyerek, Benim tek istediğim, bu kadın cinayetleriyle ilgili öyle 3 sene, 5 sene 'yat çık' yapılmaması. 3 sene, 5 seneyle bırakılacaksa hiç içeri alınmasın. Ağırlaştırılmış ceza verilmezse hiçbir tatmin edici cezayı kabul etmem dedi.

'ÖLDÜ BENİM ANNEM DİYOR'

Torunu H.M.B.'nin olay sonrası psikolojik sorunlar yaşadığını ve destek alacaklarını belirten Köksoy, Annesini istiyor, kalkıyor 'Sema nerede' diyor, 'Halam ne zaman gelecek' diyor. 'Halan kim' diyorum, 'Pınar' diyor. 'Dede annem değil mi' diyor bu sefer de. Çocuk bazı şeyleri kafasında tasarlıyor. 'Dede köye ne zaman gideceğiz' diye soruyor. 'Annen hastanede' diyorum, 'O zaman niye getirmiyorsun' diye soruyor sonra da 'Yok, Sezer karnını kesti, öldü benim annem' diyor. Çocuk ne yaptığını bilmiyor diye konuştu.

Erdoğan Köksoy, torunu için psikolojik yardım alacaklarını ve velayet işlemlerine başlayacaklarını söyledi.

'ABLAM KÖRÜ KÖRÜNE ÖLDÜ'

Hacer Başkaya'nın kız kardeşi Pınar Köksoy da Her gün bir kadın ölüyordu, bugün de bizimki öldü. Hani derler ya 'Tavuk keser gibi kesti'. Biz sırtında 60 bıçak izini gördük. Adli tıp raporunda parmak uçlarına kadar kesildiğini gördük. Ağırlaştırılmış müebbet bile bizim içimizi rahatlatmayacak; ama istiyoruz. En ağır cezayı, aynısını çeksin istiyoruz. Yeğenim aşağıda bana 'anne' diyor. Ben ona annelik yapacağım, en iyisini yapacağım. Benim ablam körü körüne öldü. Benim ablam can çekişerek öldü dedi.

Sezer Başkaya'nın Ardahan'da uzman çavuş olarak görev yaptığı yerdeki komşularıyla konuştuklarını da anlatan Köksoy, 'Siz nasıl bir ailesiniz' dedi. 'Siz o kıza nasıl çektirdiniz, saç telinden fazla dayak yediğini duyduk biz' dedi. 'Hastanelik etti 3 kere, biz hastaneye götürdük' dedi diye konuştu.

'SEZER'İ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM'

Hacer Başkaya'nın yengesi Sema Köksoy ise Sadece onun çığlıklarını komşuları duydu. 'Kaynanası var' diye söylüyorlar, kaynanası hiç ses etmemiş. Kaynanasından da şikayetçi olacağız zaten. Kaynanası neden yardım etmedi Orada 4 yaşında çocuğu var, benim de evladım var. O benim bir evladım oldu. Ona annelik de yapacağım. Her şeyi yapacağım, o benim canım oldu. Ben o Sezer'i Allah'a havale ediyorum. En ağır müebbeti istiyoruz. Oradan hiçbir zaman çıkmasın. Hacer ablayı toprak altına koyarken inanamadım. Acısını bir Allah bir de kendi biliyordu. Bize hiçbir şey söylemiyordu. Bunlar bize söylenseydi zaten her şeyi yapardık, alırdık Hacer ablayı o katilin elinden dedi.

KIRIKKALE 'SIRTINDA 60 BIÇAK İZİ VARDI'
KIRIKKALE 'SIRTINDA 60 BIÇAK İZİ VARDI'
KIRIKKALE 'SIRTINDA 60 BIÇAK İZİ VARDI'
KIRIKKALE 'SIRTINDA 60 BIÇAK İZİ VARDI'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

BAYRAMPAŞA'DA 'METAFİZİK UZMANI' İLE KARDEŞİNE SALDIRIYA İSTENEN CEZA BELLİ OLDU
BAYRAMPAŞA'DA 'METAFİZİK UZMANI' İLE KARDEŞİNE SALDIRIYA İSTENEN CEZA BELLİ OLDU
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, annesini kaybetti
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, annesini kaybetti
Pakistan'da tren kazası: 51 ölü, 100 yaralı
Pakistan'da tren kazası: 51 ölü, 100 yaralı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Veysel Eroğlu Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Metin Uca Seda Sayan Demet Akalın Kerimcan Durmaz
Spor Fatih Terim Okay Yokuşlu Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KIRIKKALE 'SIRTINDA 60 BIÇAK İZİ VARDI' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.06.2021 13:41:01. #1.13#

title