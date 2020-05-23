Kırıkkale sessizliğe büründü
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Kırıkkale sessizliğe büründü

Kırıkkale sessizliğe büründü Kırıkkale'de, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulamaya geçirilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası kent genelinde sessizlik hakim oldu.

23.05.2020 03:06 | Son Güncelleme: 23.05.2020 03:10

Kırıkkale sessizliğe büründü

KIRIKKALE - Kırıkkale'de, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulamaya geçirilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası kent genelinde sessizlik hakim oldu.

Kırıkkale'de korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Kırıkkale'de, saatler 24.00'ı gösterdiğinde şehir merkezinde sessizlik hakim oldu. Bu kapsamda güvenlik güçleri denetimlere başladı. İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ise uygulama noktalarını gezerek incelemelerde bulundu. Kentin en işlek caddesi olan Zafer caddesi başta olmak üzere şehir içi kara yolları bomboş kaldı.

Öte yandan 14 kavşakta uygulama noktası oluşturan polisler, sürücü ve yolcuları kontrol ediyor. Mahallelerde de bekçiler sabaha kadar nöbet tutup devriye görevlerini sürdürüyor.

Kırıkkale sessizliğe büründü

Kaynak: İHA

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