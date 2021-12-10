KIRIKKALE - Şehit Piyade Uzman Çavuş Ceylan son yolculuğuna uğurlandı (2)
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Şehidin camiye getirilmesi Şehit yakınlarının tabuta sarılarak gözyaşı dökmesi Şehidin nişanlısı Eda Ceylan Cenaze namazının kılınması Şehidin cenazesinin top arabasında taşınması KIRIKKALE - Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yol emniyet görevi sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş...
Şehidin camiye getirilmesi
Şehit yakınlarının tabuta sarılarak gözyaşı dökmesi
Şehidin nişanlısı Eda Ceylan
Cenaze namazının kılınması
Şehidin cenazesinin top arabasında taşınması KIRIKKALE - Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yol emniyet görevi sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan son yolculuğuna uğurlandı. (2)