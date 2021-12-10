KIRIKKALE - Şehit Piyade Uzman Çavuş Ceylan son yolculuğuna uğurlandı (2) - Haberler
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KIRIKKALE - Şehit Piyade Uzman Çavuş Ceylan son yolculuğuna uğurlandı (2)

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Şehidin camiye getirilmesi Şehit yakınlarının tabuta sarılarak gözyaşı dökmesi Şehidin nişanlısı Eda Ceylan Cenaze namazının kılınması Şehidin cenazesinin top arabasında taşınması KIRIKKALE - Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yol emniyet görevi sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş...

Şehidin camiye getirilmesi

Şehit yakınlarının tabuta sarılarak gözyaşı dökmesi

Şehidin nişanlısı Eda Ceylan

Cenaze namazının kılınması

Şehidin cenazesinin top arabasında taşınması KIRIKKALE - Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yol emniyet görevi sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan son yolculuğuna uğurlandı. (2)

KIRIKKALE - Şehit Piyade Uzman Çavuş Ceylan son yolculuğuna uğurlandı (2)

KIRIKKALE - Şehit Piyade Uzman Çavuş Ceylan son yolculuğuna uğurlandı (2)

KIRIKKALE - Şehit Piyade Uzman Çavuş Ceylan son yolculuğuna uğurlandı (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Suriye krizinde sorumluluklarını yerine getirmeyerek büyük bir hayal kırıklığına...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Suriye krizinde sorumluluklarını yerine getirmeyerek büyük bir hayal kırıklığına...

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 Son dakika... MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım harekatı bölgesinde 3 asker şehit oldu, hava harekatıyla ilk belirlemelere göre 6 PKK'lı terörist etkisiz...

Son dakika... MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım harekatı bölgesinde 3 asker şehit oldu, hava harekatıyla ilk belirlemelere göre 6 PKK'lı terörist etkisiz...

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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