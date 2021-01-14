KIRIKKALE - Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı

Kırıkkale'de sağlık çalışanlarına yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları uygulanmaya başlandı.

Kırıkkale Semt Polikliniği'nde aşısını yaptıran İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün yaptığı açıklamanın ardından ülke genelinde sağlık çalışanlarına yönelik aşı çalışmasının başladığını anımsattı.

Kentte de daha önceden oluşturulan aşı odalarında sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlandığını aktaran Ağırtaş, "Şu anda ilimize 5 bin 200 doz aşı gönderildi. Öncelikli olarak sağlık çalışanlarımıza 28 arayla 2 doz şeklinde yapılacak. Akabinde öncelikli hizmet grupları ve risk grubundaki vatandaşlara aşılama hizmetlerini hızlı bir şekilde yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen