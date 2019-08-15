15.08.2019 19:47

Kırıkkale polisinden otobüslerde 'takograf' denetimi

Kırıkkale'de trafik polisleri, yolcu otobüslerinde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla zorunlu hale getirilen dijital takograf için denetim gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek için şehir dışına çıkanların dönüş yolcuğu sürüyor. Tatilcilerin eve dönüş yolculuğu nedeniyle Kırıkkale yollarında yoğunluk oldu. 43 ilin geçiş güzergahında bulunan Kırıkkale'de trafik polisleri, denetimlerini sürdürdü. Ekipler hem havadan hem de karadan kontrol gerçekleştirdi. Ekipler, ayrıca otobüs yangınlarına ilişkin kontrollerine de hız verdi. Kontrol merkezinde durdurulan yolcu otobüslerinde, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla zorunlu hale getirilen dijital takograf ile hız kontrolü denetimi yapıldı. Otobüs sürücülerinin ehliyet ve araç ruhsatları da kontrol edildi. Kontrollerde, kurallara uymayan otobüs firmalarına yönelik cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Beydoğan, Kırıkkale'nin, 43 ilin bağlantı noktasını oluşturduğunu belirterek, "İlimizde özellikle Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun bir şekilde yolcu otobüsü geçişi olmaktadır. Vatandaşlarımızın hem kurban bayramlarını sağlıklı ve güvenli bir şekilde sevdiklerine kavuşmaları için hem de araçlardaki bu yangınların sebeplerine bakmak için uygun bir şekilde kendileri önce uyarılıp ekiplerimiz tarafından kontrolleri sağlanıyor. Amacımız, vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde sevdiklerine ulaşmasıdır" dedi.

Kaynak: DHA