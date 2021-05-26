Kırıkkale polisi, Roma dönemine ait lahit mezar ele geçirdi
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Kırıkkale polisi, Roma dönemine ait lahit mezar ele geçirdi

Kırıkkale polisi, Roma dönemine ait lahit mezar ele geçirdi
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, üzerinde koltuğa uzanmış çocuk figürü bulunan, Roma dönemine ait lahit mezar ele geçirildi.

KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, üzerinde koltuğa uzanmış çocuk figürü bulunan, Roma dönemine ait lahit mezar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Bahşılı ilçesindeki eve operasyon düzenledi. S.U.'ya ait evin bahçesinde yapılan aramada, üzerinde koltuğa uzanmış çocuk figürü bulunan lahit mezar ele geçirildi. Roma dönemine ait olduğu belirlenen mezar, korumaya alınarak, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan S.U. hakkında, '2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.


Kırıkkale polisi, Roma dönemine ait lahit mezar ele geçirdi
Kırıkkale polisi, Roma dönemine ait lahit mezar ele geçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can

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