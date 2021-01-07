KIRIKKALE - Otomobille cipin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
07.01.2021 14:46 | Son Güncelleme: 07.01.2021 14:51
Kırıkkale'de otomobille cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de otomobille cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alperen Durmaz (19) idaresindeki 06 BN 748 plakalı otomobille Bekir Bülbül'ün kullandığı 34 LL 8883 plakalı cip, Alpaslan Türkeş Bulvarı Etiler kavşağında çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde sıkışan sürücü Durmaz ile Şule Akkaya (17), itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı