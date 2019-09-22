Kırıkkale OSB'de fabrika yangını

Kırıkkale OSB'de fabrika yangını

- Kırıkkale OSB'de fabrika yangınıKIRIKKALE - Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesinde Geri Dönüşüm Fabrikasında yangın çıktı.

22.09.2019 14:35
Kırıkkale OSB'de fabrika yangını

- Kırıkkale OSB'de fabrika yangını

KIRIKKALE - Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesinde Geri Dönüşüm Fabrikasında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'deki OSB'de bulunan özel bir şirkete ait Geri Dönüşüm Fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 acil servis ve AFAD ekipleri de yangın alanında hazır bulundu. Yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdüren ekiplere iş makineleri de destek veriyor.

Kaynak: İHA
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