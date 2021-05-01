Kırıkkale'nin "kırmızı peri bacaları" dikkati çekiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkkale'nin "kırmızı peri bacaları" dikkati çekiyor

Kırıkkale'nin 'kırmızı peri bacaları' dikkati çekiyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de bulunun ve kırmızı rengiyle diğerlerinden ayrılan peri bacaları dikkati çekiyor.

Kırıkkale'de bulunun ve kırmızı rengiyle diğerlerinden ayrılan peri bacaları dikkati çekiyor.

Merkeze bağlı Hasandede köyünde, dağların yamacındaki kırmızı peribacası oluşumları hem rengi hem de güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Merkeze 8 kilometre uzaklıktaki Hasandede köyündeki kırmızı peribacaları, köyün 2 kilometre yukarısında bulunuyor.

Dünyadaki ve Kapadokya'daki beyaz ve gri peribacalarının aksine kırmızı renkli peribacaları, Hasandede köyüne gelenlerin de ilgisini çekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

'Şok denetim' uygulamasına takıldı, ücretsiz doldurduğu sular pahalıya patladı
"Şok denetim" uygulamasına takıldı, ücretsiz doldurduğu sular pahalıya patladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Altay Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Hakan Altun Demet Akalın Meral Kaplan
Spor Muslera İrfan Buz Mesut Özil Yılmaz Vural Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırıkkale'nin "kırmızı peri bacaları" dikkati çekiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 11:35:32. #1.14#

title