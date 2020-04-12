Kırıkkale'nin "gönüllü kahramanları" maske ve dezenfektan mesaisinde Kırıkkale'nin maske ihtiyacı gönüllü kursiyerler, dezenfektan ihtiyacı ise öğretmen ve öğrenciler tarafından karşılanıyor.

Kırıkkale'nin maske ihtiyacı gönüllü kursiyerler, dezenfektan ihtiyacı ise öğretmen ve öğrenciler tarafından karşılanıyor.

Kentin maske ihtiyacını karşılamak için kolları sıvayan Halk Eğitim Merkezlerinin gönüllü usta öğreticisi kadınlar, yoğun mesai harcayarak günde 7 bin maske üretiyor.

Bahşılı Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Keskin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri de gönüllü olarak dezenfektan ve temizlik ürünleri mesaisi yapıyor.

İki okulda günde 7 ton dezenfektan, 2-3 ton da temizlik malzemesi üretiliyor. Ürünler başta Kırıkkale Belediyesi olmak üzere kamu kurumlarına gönderiliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının bütün birimleri olarak bu sürecin içerisinde olduklarını söyledi.

Türkiye'nin ve dünyanın bu süreci bir an önce atlatması için mücadele ettiklerini dile getiren Tüfekçi, şöyle konuştu:

"Bu bağlamda Kırıkkale Halk Eğitim Merkezleri olarak aktif bir şekilde maske üretimi yapıyoruz. Merkez Halk Eğitim Merkezinde şu anda günlük 5 bin maske üretiyoruz. Daha sonra paketlemesini gerçekleştirerek Valiliğimiz, kamu kurumları ve ihtiyaç olan yerlere gönderiyoruz. Vatandaşlara da Valiliğimiz aracılığıyla dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu süreci en kolay şekilde atlatmak için bizim de bir payımız oluyor."

"Bizim gücümüz de buna yetiyor"

Tüfekçi, merkezde 25 usta öğreticinin gönüllü olarak görev yaptığını belirterek, yine 8 ilçede de gönüllülük esasına göre usta öğreticilerin ve velilerin katılımıyla günde 2 biner olmak üzere il genelinde günlük 7 bin maskeyle sürece katkı sağladıklarını vurguladı.

Bilim ve Sanat Merkezi ile 3 boyutlu yazıcı bulunan birkaç okulda ise yüz koruyucu siperli maske yaptıklarını anlatan Tüfekçi, "Şu anda 230 maskeyi hazırladılar. Bunları İl Sağlık Müdürümüze daha sonra da İl Emniyet Müdürlüğümüze teslim edeceğiz. Özellikle sağlık çalışanları ve emniyet görevlileri bu süreçte yoğun mesai harcıyorlar. Ciddi risk içerisinde, bizler için kendilerini feda ediyorlar. Bizim gücümüz de buna yetiyor." dedi.

Tüfekçi, Bahşılı Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Keskin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kimya bölümünün olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu bölümler aracılığıyla günlük ortalama 7, ihtiyaç ve talep olması halinde 10 tona kadar çıkabilecek dezenfektan üretimi yapılıyor. Yine 2-3 ton yüzey temizleyici, sıvı el sabunu, kolonya üretimi var. Kolonyada şu anda ham madde sıkıntısı yaşıyoruz ama bulabildiğimiz her şartta arkadaşlarımız yine gönüllülük esasına göre aktif bir şekilde öğrencilerimizle üretim yapıyorlar. Kırıkkale'deki kamu kurumlarının dezenfektan ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Bir taraftan maske üretimi, diğer taraftan dezenfektan, yüzey temizleyici, çamaşır suyu, elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz. Dün Valimiz Yunus Sezer'le birlikteydik. Kendisi usta öğreticilerimizi Kurtuluş Savaşı'nda cephede çalışan kişiler olarak andı. Gerçekten öyle. Savaşta mermi üreten ve taşıyan kahramanlar gibi şu anda bir virüsle savaş içerisindeyiz."

"Hepimiz çok özverili ve severek çalışıyoruz"

Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Filiz Kılıç ise "Bu görev için çok mutluyum, gönüllü olarak yapıyorum. İnşallah en kısa zamanda Allah bu virüsü ülkemizden ve tüm insanların üzerinden kaldırır. Burada hepimiz çok özverili ve severek çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA