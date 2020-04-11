Kırıkkale'nin Dağsolaklı köyüne giriş ve çıkışlar durduruldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› Kırıkkale'nin Dağsolaklı köyüne giriş ve çıkışlar durduruldu - Haber
Kırıkkale, Ankara, Keskin, Yerel

Kırıkkale'nin Dağsolaklı köyüne giriş ve çıkışlar durduruldu

- Kırıkkale'nin Dağsolaklı köyüne giriş ve çıkışlar durduruldu Kırıkkale'de 1 köyde daha karantina uygulamasına başlandı Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Dağsolaklısı köyünde 1 kişi üzerinde yapılan Korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu 38 nüfuslu köyde karantina uygulamasına başlandı.

11.04.2020 13:39 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:42
Kırıkkale'nin Dağsolaklı köyüne giriş ve çıkışlar durduruldu

- Kırıkkale'nin Dağsolaklı köyüne giriş ve çıkışlar durduruldu

Kırıkkale'de 1 köyde daha karantina uygulamasına başlandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Dağsolaklısı köyünde 1 kişi üzerinde yapılan Korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu 38 nüfuslu köyde karantina uygulamasına başlandı.

Keskin ilçesine bağlı Dağsolaklısı köyüne Ankara'dan gelen bir kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının başka kişilere ve bölgeye yayılmasını önlemek için köye giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu. Jandarma ekiplerince giriş ve çıkışlara kapatılan köyde sağlık ekipleri kontrol yaparken yapılan anonslarla da köylülerden dışarı çıkmamaları istendi. Sessizliğe bürünen 11 haneli köyde 20 erkek 18 kadın yaşıyor. Köydeki vatandaşların ihtiyaçları da tek tek gideriliyor.

Konuyla ilgili Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Keskin ilçesine bağlı Dağsolaklısı köyü, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yapılan mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak Keskin İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 10.04.2020 tarih ve 2020/05 sayılı kararıyla 11 Nisan 2020 tarihinde saat 00.00 itibarıyla 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır" denildi.

Öte yandan daha önce Delice ilçesine bağlı Büyükavşar köyü de geçen hafta korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı.

Kırıkkale'nin Dağsolaklı köyüne giriş ve çıkışlar durduruldu

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

'Ekmek kavgası' diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı Haber
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haber
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Bakan Soylu'dan 'Sokağa çıkma yasağı neden o saatte ilan edildi?' sorusuna yanıt Haber
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte ilan edildi?" sorusuna yanıt
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haber
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti Haber
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haber
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı
Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı
Bahçeli'nin yardımcısı, sokağa çıkma yasağı sonrası ortaya çıkan görüntülerle ilgili hükümeti eleştirdi
Bahçeli'nin yardımcısı, sokağa çıkma yasağı sonrası ortaya çıkan görüntülerle ilgili hükümeti eleştirdi
Hiçbir önlem almayan İsveç'in 'Koronavirüs kumarı', bilim insanlarını endişelendiriyor
Hiçbir önlem almayan İsveç'in "Koronavirüs kumarı", bilim insanlarını endişelendiriyor
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaş, hastaneden kaçıp intihar etmek istedi
Koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaş, hastaneden kaçıp intihar etmek istedi
Acun Ilıcalı, Survivor'daki birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı
Acun Ilıcalı, Survivor'daki birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı
İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı
Bakan Koca, koronavirüs vakasının en çok görüldüğü illeri paylaştı
Bakan Koca, koronavirüs vakasının en çok görüldüğü illeri paylaştı
Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un kaldığı apartmanda yangın çıktı
Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un kaldığı apartmanda yangın çıktı
Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü
Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü
Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Almanya'da tepki çeken ve bu yüzden milli takımı bırakan Mesut: Türk köklerime saygısızlık ettiler
Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Almanya'da tepki çeken ve bu yüzden milli takımı bırakan Mesut: Türk...
Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü
Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü
Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak
Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak
ABD, Hizbullah komutanı Kawtharani'nin başına 10 milyon dolar ödül koydu
ABD, Hizbullah komutanı Kawtharani'nin başına 10 milyon dolar ödül koydu
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de, idari menajerlikle sportif direktörlüğün birleştiği bir göreve getirilecek
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de, idari menajerlikle sportif direktörlüğün birleştiği bir göreve getirilecek
Ekmeği 5 TL'den satan fırıncıya insanlığın ölmediğini İzmirli fırıncı hatırlattı: İhtiyaç sahipleri ekmeğini ücretsiz alacak
Ekmeği 5 TL'den satan fırıncıya insanlığın ölmediğini İzmirli fırıncı hatırlattı: İhtiyaç sahipleri ekmeğini...
Erdoğan'ın talimatıyla üretilen bor katkılı el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda yerini alacak
Erdoğan'ın talimatıyla üretilen bor katkılı el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda yerini alacak
Sokağa çıkma yasağında kapsam dışı tutulan çiftçiler sabahın erken saatlerinde görevlerine başladı
Sokağa çıkma yasağında kapsam dışı tutulan çiftçiler sabahın erken saatlerinde görevlerine başladı
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Yaş engeline takılan oyuncu Emin Olcay, evde makarnadan resim yapmaya başladı
Yaş engeline takılan oyuncu Emin Olcay, evde makarnadan resim yapmaya başladı
İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı
İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Simge Sağın Levent Dörter Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Rüştü Reçber Sergen Yalçın Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Nisan Futbolcu Zonguldak Para Cezası
Şu an buradasınız: Kırıkkale'nin Dağsolaklı köyüne giriş ve çıkışlar durduruldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 14:48:33. #1.14#
title