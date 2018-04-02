Kırıkkale'nin Çehresi Değişiyor

Kırıkkale Belediyesi bahar aylarının gelmesiyle şehirdeki çalışmalarına hız kattı.

Kırıkkale Belediyesi tarafından tüm mahallelerde ihtiyaca göre tespit edilen çalışmalar başladı. Başlatılan çalışmalar kapsamında şehrin en işlek caddelerinden İzmir Caddesi'nde andezit kaplama çalışmaları, Alparslan Türkeş Bulvarı kilit parke, Yüksek İhtisas Hastanesi Acil giriş önü asfalt kaplama çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca belediye tarafından bahar aylarında olunması sebebiyle şehirde bulunan parklarda bakım çalışmaları da ivme kazandı. Her sene olduğu gibi bu senede şehrin dört bir yanını belediyenin serasında üretilen mevsimlik çiçeklerin süslemesi planlanıyor, bunun için çalışmalarda sürüyor.

Çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve daha da artarak devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Mehmet Saygılı yaptığı açıklamada, "Belediye olarak şehrimizde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmalar öncesinde mahallelerimizdeki sorunlar tespit edildi. Bu tespitlerle program dahilinde çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz. İnşallah Kırıkkalemize en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu. - KIRIKKALE