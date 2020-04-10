Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde'de Polis Haftası kutlandı
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü, Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde'de çeşitli etkinliklerle kutlandı.
10.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:50
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü, Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde'de çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İl Emniyet
Müdürü Salim Cebeloğlu ve Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kemal Arısoy, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Sosyal mesafe kuralına uyulduğu törenin ardından Cebeloğlu ve polisler, Niğde Şehitliği'ni ziyaret etti.
Kaynak: AA