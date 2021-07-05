Kırıkkale Millet Kıraathanesi'nde Kovid-19 aşısı yapılıyor

Kırıkkale Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle Millet Kıraathanesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulama merkezi kuruldu.

Kırıkkale Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle Millet Kıraathanesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulama merkezi kuruldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelindeki aşılama seferberliği kapsamında, aşı ekipleri esnaf ve vatandaşlara kıraathanede aşı yapmaya başladı.

Hüseyin Kahya Parkı'nda bulunan Millet Kıraathanesi'nde hafta içi ve hafta sonu 10.00-16.00 saatleri arasında çalışmalarına başlayan mobil aşı ekibi, 18 yaş üstü tüm vatandaşların randevusuna bakmaksızın aşılarını yapıyor.

Aşı ekiplerini yerinde ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, vatandaşların aşıya ilgilerinin yüksek olduğunu söyledi.

BionTech aşısının yapıldığı kıraathanede vatandaşların 2-3 dakika içerisinde aşılarını olabildiğini aktaran Ağırtaş, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız, aşı sonrasında ekiplerimizin kontrolünde 15 dakika aşı alanında gözlem altında tutulmaktadır. Hizmetin halka ulaşmasında ve yer tahsisine imkan tanınmasında büyük destekleri olan Kırıkkale Belediyemize teşekkür ederiz. Belirlenen saatler, vatandaşların alakalarına göre saat 19.00'a kadar çekilebilir. İl genelinde nüfusumuzun yüzde 58,3'lük kesimi aşı olurken, bugüne kadar 199 bin 63 doz aşı yapıldı. 1. doz uygulanan kişi sayısı 128 bin 602 olurken, 2. doz uygulanan kişi sayısı ise 64 bin 736."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen