Kırıkkale Millet Bahçesi Projesi ihaleye çıkıyor

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kızılırmak üzerine kurulacak olan Millet Bahçesi için artık geri sayıma başlandığını bildirdi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kızılırmak üzerine kurulacak olan Millet Bahçesi için artık geri sayıma başlandığını bildirdi.

Saygılı, yaptığı açıklamada, 444 bin metrekare alana kurulacak olan Millet Bahçesi'nin, 13 Mayıs'ta yapılacak ihalenin ardından yapım aşamasına geçeceklerini belirtti.

Millet Bahçesi'nin Kırıkkale'ye hayırlı olması dileğinde bulunan ve projenin tamamlanmasıyla Kırıkkale'de kişi başı yeşil alanın kat ve kat artacağını vurgulayan Saygılı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Millet Bahçesi'nin içerisinde, millet kıraathanesi, kafeterya, restoran, konuk evi, amfi tiyatro, izci kampı, mesire alanı, çim aktivite alanları, bisiklet ve koşu parkuru, yürüyüş yolları bulunacak. Sporseverler için de 2 tenis kortu, 4 basketbol sahası, 650 metrekare açık hava egzersiz alanı ile çocuklar için 2 bin 600 metrekare çocuk oyun alanı olacak. Bu alanlar ile burası başlı başına ilgi odağı olacak. Millet Bahçesi'ne ek olarak yapmayı planladıkları macera parkı, aquapark, ata sporları merkezi gibi alanlarla Kırıkkale'nin İç Anadolu'nun cazibe merkezi olacağına inanıyoruz."

Saygılı, Türkiye'deki diğer Millet Bahçelerinden farklı olarak Kızılırmak üzerine kurulacak olan Kırıkkale Millet Bahçesi'nin 7'den 70'e her yaş grubuna hitap edeceğini dile getirdi.

Millet Bahçesi'ne gelen herkesin mutlaka kendi ilgi alanı ile ilgili bir aktivite bulacağını aktaran Saygılı, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız doğayla iç içe hazırlanan oyun alanlarında, bisiklet yollarında gönüllerince eğlenecekler. Kızılırmak üzerine kurulacak olan Millet Bahçesi, Kızılırmak'ın güzelliğinin yanı sıra yeşil ile iç içe olacak olmasından dolayı buraya gelen hemşehrilerimiz gönüllerince eğlenecekler. Millet Bahçesi'nin Kırıkkale'ye günübirlik turist çekeceğine, bunun da şehir ekonomisine katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA