Kırıkkale Millet Bahçesi'nin yapımı devam ediyor

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 500 dönümlük arazi üzerine yapımına başlanan Millet Bahçesi inşasının devam ettiğini bildirdi.

Saygılı, yaptığı açıklamada, tamamlandığında Millet Bahçesi'nin şehrin en güzel, bölgenin ise en gözde noktalarından birisi olacağını belirtti.

Kırıkkale Millet Bahçesi'nin farkının, içerisinden Kızılırmak'ın geçmesi olduğunu vurgulayan Saygılı, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın doğa ile iç içe birçok aktiviteyi aynı anda yapabilecekleri ve cazibe merkezi olacak Millet Bahçesi Projesi'nin hayata geçmesi için tüm desteği veriyoruz. Şehrimiz için vaat ettiğimiz projelerden birisini daha hayata geçirecek olmanın mutluluğunu şimdiden yaşıyoruz. Birçok sosyal donatının bulunacağı Millet Bahçemiz, hemşehrilerimizin ve birçok ilin kesişim noktasında olması nedeniyle çok sayıda misafiri ağırlayacak ve burada keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak."

Saygılı, Millet Bahçesi'nin içerisinde gölet ve su gezinti alanları, yürüyüş ve bisiklet yolu, mini hayvanat bahçesi, çim aktivite sahaları, piknik alanları, spor alanı, millet kıraathanesi gibi birçok sosyal donatının yer alacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen