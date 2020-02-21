Kırıkkale merkezli 6 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 11 gözaltı
Kırıkkale merkezli 6 ilde, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 11 şüpheli yakalandı.
Kırıkkale merkezli 6 ilde, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 11 şüpheli yakalandı.
FETÖ mensuplarının, 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını, sınav öncesinde edinerek usulsüzlük yaptıkları iddiası üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Kırıkkale, Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Operasyonda, "silahlı terör örgütü üyeliği", "resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla meslekten ihraç edilen 11 komiser yardımcısı gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.