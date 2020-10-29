Kırıkkale merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
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Kırıkkale merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

29.10.2020 18:44 | Son Güncelleme: 29.10.2020 18:48
Kırıkkale merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

KIRIKKALE merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, aralarında muvazzaf ve meslekten ihraç edilen askerlerin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

KIRIKKALE merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, aralarında muvazzaf ve meslekten ihraç edilen askerlerin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. 

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefondan ardışık arama kaydı bulunan 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından şüphelilere yönelik Kırıkkale, İstanbul, Gümüşhane, Konya ve Kocaeli'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında muvazzaf ve meslekten ihraç edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.  Kırıkkale'ye getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

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