Kırıkkale kurban kesim yerleri! Kurban pazar ve satış yerleri! 2021 Kırıkkakurbanlık pazar yerleri, satış yerleri ve kurban kesim yerleri nerede?

Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bazı şehirlerimizdeki kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri merak edildi. Bu şehirlerden birisi de Kırıkkale oldu. Peki, Kırıkkale kurban kesim yerleri nerededir? Kırıkkale kurban satış noktaları belli oldu mu? Kurbanlık fiyatları ve kurbanlık kesim yerleri! Kırıkkale'de kurban kesim ve satış noktaları adresi açıklandı mı? Kırıkkale kurban kesim yeri iletişim bilgileri nedir?

Kırıkkale kurban kesim yerleri belirlendi. Diyanet'in resmi web sitesine göre kesim yerleri ve satış noktaları açıklandı. 2021 Kırıkkale kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban satış noktaları nerelerdir? Kırıkkale kurban kesim yerleri 2021! Kırıkkale kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri neresidir? Kurbanlık fiyatları ve kurbanlık kesim yerleri!2021 Kurban iletişim bilgileri ve tüm bilgiler yazımızda...

KIRIKKALE KURBAN KESİM YERLERİ 2021 | KURBAN PAZAR YERLERİ

Diyanet'in resmi web sitesindeki paylaşıma göre Kırıkkale kurban kesim yerleri aşağıdaki gibidir. Kurban kesim yerlerine, adreslerine ve telefon numarasına yan yana ulaşabilirsiniz.

YER ADI ADRES İLETİŞİM YAREN ET VE ET ÜRÜNLERİ MEZBAHANESİ KIZILIRMAK MAHALLESİ YAHŞİHAN CADDESİ NO: 5 KIRIKKALE 0 533 648 20 47 HASANDEDE MEZBAHANESİ (EL-TAŞ ENTEGRE TESİSİ) RAFİNERİ KÖPRÜSÜ BROFEN YANI HASANDEDE KÖYÜ KIRIKKALE 0 542 611 33 15 CUMARTESİ KAPALI PAZAR YERİ FABRİKALAR MAHALLESİ SAĞLIK CADDESİ NO: 16 KIRIKKALE 0 318 224 27 81 KALETEPE KAPALI PAZAR YERİ KALETEPE MAHALLESİ 1069. SOKAK NO: 12 KIRIKKALE 0 318 224 27 81 YENİ MAHALLE KAPALI PAZAR YERİ YENİ MAHALLE ADALET CADDESİ NO: 7 KIRIKKALE 0 318 224 27 81 BAHÇELİEVLER KAPALI PAZAR YERİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ ŞEHİT DURSUN DOĞANAY CADDESİ NO: 53 KIRIKKALE 0 318 224 27 81 YAREN ET VE ET ÜRÜNLERİ MEZBAHANESİ KIZILIRMAK MAHALLESİ YAHŞİHAN CADDESİ NO: 5 KIRIKKALE 0 HASANDEDE MEZBAHANESİ (EL-TAŞ ENTEGRE TESİSİ) RAFİNERİ KÖPRÜSÜ BROFEN YANI HASANDEDE KÖYÜ KIRIKKALE 0 CUMARTESİ KAPALI PAZAR YERİ FABRİKALAR MAHALLESİ SAĞLIK CADDESİ NO: 16 KIRIKKALE 03182242781 KALETEPE KAPALI PAZAR YERİ KALETEPE MAHALLESİ 1069. SOKAK NO: 12 KIRIKKALE 03182242781

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KIRIKKALE KURBAN SATIŞ YERLERİ 2021

YER ADI ADRES İLETİŞİM ARPALIK ÇUKURU MEVKİİ HAYVAN SATIŞ YERİ TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI KIRŞEHİR YOLU ÜZERİ KIRIKKALE 0 318 224 27 81 ARPALIK ÇUKURU MEVKİİ HAYVAN SATIŞ YERİ TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI KIRŞEHİR YOLU ÜZERİ KIRIKKALE 0 318 2242781 ARPALIK ÇUKURU MEVKİİ HAYVAN SATIŞ YERİ TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI KIRŞEHİR YOLU ÜZERİ KIRIKKALE 0(318)2242781

YER ADI ADRES İLETİŞİM ARPALIK ÇUKURU MEVKİİ HAYVAN SATIŞ YERİ TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI KIRŞEHİR YOLU ÜZERİ KIRIKKALE 0 318 224 27 81 ARPALIK ÇUKURU MEVKİİ HAYVAN SATIŞ YERİ TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI KIRŞEHİR YOLU ÜZERİ KIRIKKALE 0 318 2242781 ARPALIK ÇUKURU MEVKİİ HAYVAN SATIŞ YERİ TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI KIRŞEHİR YOLU ÜZERİ KIRIKKALE 0(318)2242781 DELİCE BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ YERİ FEVZİ ÇAKMAK MAH. ÇINAR SOK. DELİCE/KIRIKKALE 03186185026 KURBAN SATIŞ YERİ ARZU BAĞLARI MEVKİ YENİCE MAHALLESİ KESKİN 0318 515 3483 SULAKYURT MEZBEHANE YENİ ÖZ MAH. MUSTAFA KEMAL CAD NO.2 03188127011 ATADÖNMEZ MAHALLESİ HÜSEYİNONBAŞI MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI 78 ADA 1 NO'LU PARSEL ÜZERİNDEBULUNAN BOŞ MEKANDA SATIŞLAR YAPILMAKTADIR. 71460 BAHŞILI/ KIRIKKALE TELEFON: (0318) 366 14 82 FAX: (0318) 366 1551 e-mail: bahsili@diyanet.gov.tr TOKİ TOKİ EVLERİNİN GÜNEYİNDEKİ BOŞ ARSA 03187137106 BELEDİYE AÇIK HAYVAN PAZARI BARBAROS MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:47 ÇELEBİ/KIRIKKALE 0318 414 56 00 BELEDİYE HAYVAN PAZARI ZAFER MAHALLESİ SANAYİ BÖLGESİ KARAKEÇİLİ 0318 474 30 08 KARAKEÇİLİ BELEDİYESİ

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KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:



a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.