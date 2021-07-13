Kırıkkale kurban kesim yerleri! Kurban pazar ve satış yerleri! 2021 Kırıkkakurbanlık pazar yerleri, satış yerleri ve kurban kesim yerleri nerede?
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Kırıkkale kurban kesim yerleri! Kurban pazar ve satış yerleri! 2021 Kırıkkakurbanlık pazar yerleri, satış yerleri ve kurban kesim yerleri nerede?

Kırıkkale kurban kesim yerleri! Kurban pazar ve satış yerleri! 2021 Kırıkkakurbanlık pazar yerleri, satış yerleri ve kurban kesim yerleri nerede?
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Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bazı şehirlerimizdeki kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri merak edildi. Bu şehirlerden birisi de Kırıkkale oldu. Peki, Kırıkkale kurban kesim yerleri nerededir? Kırıkkale kurban satış noktaları belli oldu mu? Kurbanlık fiyatları ve kurbanlık kesim yerleri! Kırıkkale'de kurban kesim ve satış noktaları adresi açıklandı mı? Kırıkkale kurban kesim yeri iletişim bilgileri nedir?

Kırıkkale kurban kesim yerleri belirlendi. Diyanet'in resmi web sitesine göre kesim yerleri ve satış noktaları açıklandı. 2021 Kırıkkale kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban satış noktaları nerelerdir? Kırıkkale kurban kesim yerleri 2021! Kırıkkale kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri neresidir? Kurbanlık fiyatları ve kurbanlık kesim yerleri!2021 Kurban iletişim bilgileri ve tüm bilgiler yazımızda...

KIRIKKALE KURBAN KESİM YERLERİ 2021 | KURBAN PAZAR YERLERİ

Diyanet'in resmi web sitesindeki paylaşıma göre Kırıkkale kurban kesim yerleri aşağıdaki gibidir. Kurban kesim yerlerine, adreslerine ve telefon numarasına yan yana ulaşabilirsiniz.

YER ADIADRESİLETİŞİM
YAREN ET VE ET ÜRÜNLERİ MEZBAHANESİKIZILIRMAK MAHALLESİ YAHŞİHAN CADDESİ NO: 5 KIRIKKALE0 533 648 20 47
HASANDEDE MEZBAHANESİ (EL-TAŞ ENTEGRE TESİSİ)RAFİNERİ KÖPRÜSÜ BROFEN YANI HASANDEDE KÖYÜ KIRIKKALE0 542 611 33 15
CUMARTESİ KAPALI PAZAR YERİFABRİKALAR MAHALLESİ SAĞLIK CADDESİ NO: 16 KIRIKKALE0 318 224 27 81
KALETEPE KAPALI PAZAR YERİKALETEPE MAHALLESİ 1069. SOKAK NO: 12 KIRIKKALE0 318 224 27 81
YENİ MAHALLE KAPALI PAZAR YERİYENİ MAHALLE ADALET CADDESİ NO: 7 KIRIKKALE0 318 224 27 81
BAHÇELİEVLER KAPALI PAZAR YERİBAHÇELİEVLER MAHALLESİ ŞEHİT DURSUN DOĞANAY CADDESİ NO: 53 KIRIKKALE0 318 224 27 81
YAREN ET VE ET ÜRÜNLERİ MEZBAHANESİKIZILIRMAK MAHALLESİ YAHŞİHAN CADDESİ NO: 5 KIRIKKALE0
HASANDEDE MEZBAHANESİ (EL-TAŞ ENTEGRE TESİSİ)RAFİNERİ KÖPRÜSÜ BROFEN YANI HASANDEDE KÖYÜ KIRIKKALE0
CUMARTESİ KAPALI PAZAR YERİFABRİKALAR MAHALLESİ SAĞLIK CADDESİ NO: 16 KIRIKKALE03182242781
KALETEPE KAPALI PAZAR YERİKALETEPE MAHALLESİ 1069. SOKAK NO: 12 KIRIKKALE03182242781

Devamı için Diyanet'in sitesine bakabilirsiniz...

DİYANET 2021 KUBAN KESİM VE SATIŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

KIRIKKALE KURBAN SATIŞ YERLERİ 2021

YER ADIADRESİLETİŞİM
ARPALIK ÇUKURU MEVKİİ HAYVAN SATIŞ YERİTARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI KIRŞEHİR YOLU ÜZERİ KIRIKKALE0 318 224 27 81
ARPALIK ÇUKURU MEVKİİ HAYVAN SATIŞ YERİTARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI KIRŞEHİR YOLU ÜZERİ KIRIKKALE0 318 2242781
ARPALIK ÇUKURU MEVKİİ HAYVAN SATIŞ YERİTARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI KIRŞEHİR YOLU ÜZERİ KIRIKKALE0(318)2242781
YER ADIADRESİLETİŞİM
ARPALIK ÇUKURU MEVKİİ HAYVAN SATIŞ YERİTARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI KIRŞEHİR YOLU ÜZERİ KIRIKKALE0 318 224 27 81
ARPALIK ÇUKURU MEVKİİ HAYVAN SATIŞ YERİTARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI KIRŞEHİR YOLU ÜZERİ KIRIKKALE0 318 2242781
ARPALIK ÇUKURU MEVKİİ HAYVAN SATIŞ YERİTARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI KIRŞEHİR YOLU ÜZERİ KIRIKKALE0(318)2242781
DELİCE BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ YERİFEVZİ ÇAKMAK MAH. ÇINAR SOK. DELİCE/KIRIKKALE03186185026
KURBAN SATIŞ YERİARZU BAĞLARI MEVKİ YENİCE MAHALLESİ KESKİN0318 515 3483
SULAKYURT MEZBEHANEYENİ ÖZ MAH. MUSTAFA KEMAL CAD NO.203188127011
ATADÖNMEZ MAHALLESİHÜSEYİNONBAŞI MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI 78 ADA 1 NO'LU PARSEL ÜZERİNDEBULUNAN BOŞ MEKANDA SATIŞLAR YAPILMAKTADIR. 71460 BAHŞILI/ KIRIKKALETELEFON: (0318) 366 14 82 FAX: (0318) 366 1551 e-mail: bahsili@diyanet.gov.tr
TOKİTOKİ EVLERİNİN GÜNEYİNDEKİ BOŞ ARSA03187137106
BELEDİYE AÇIK HAYVAN PAZARIBARBAROS MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:47 ÇELEBİ/KIRIKKALE0318 414 56 00
BELEDİYE HAYVAN PAZARIZAFER MAHALLESİ SANAYİ BÖLGESİ KARAKEÇİLİ0318 474 30 08 KARAKEÇİLİ BELEDİYESİ

Devamı için Diyanet'in resmi sitesine bakabilirsiniz...

KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

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Kırıkkale kurban kesim yerleri! Kurban pazar ve satış yerleri! 2021 Kırıkkakurbanlık pazar yerleri, satış yerleri ve kurban kesim yerleri nerede? - Haberler
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