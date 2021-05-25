Kırıkkale Küçük Sanayi Sitesinin dönüşümü için önemli adım
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Kırıkkale Küçük Sanayi Sitesinin dönüşümü için önemli adım

Kırıkkale Küçük Sanayi Sitesinin dönüşümü için önemli adım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kırıkkale Belediye Bakanı Mehmet Saygılı'ya, şehir merkezinde kalan Küçük Sanayi Sitesinin taşınması yönünde TOKİ ile protokol yapılması konusunda yetki verildi.

Kırıkkale Belediye Bakanı Mehmet Saygılı'ya, şehir merkezinde kalan Küçük Sanayi Sitesinin taşınması yönünde TOKİ ile protokol yapılması konusunda yetki verildi.

Kırıkkale Belediye Meclisi Mayıs Ayı olağan toplantısında, Küçük Sanayi Sitesinin dönüşümü konusunda Başkan Mehmet Saygılı'ya yetki verildi. Proje ile sanayi sitesi şehir merkezinden kaldırılarak çevre yolunda Kırıkkale Belediyesinin de arsasının bulunduğu yere, TOKİ tarafından inşa edilecek Modern Sanayi Sitesine taşınacak.

"Faaliyetteki esnafımız alabilecek"

Küçük Sanayi Sitesinin dönüşümü konusunda Ankara'da yoğun görüşmeler yürüten Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Yeni Sanayi Sitesi projesinin ihale ve inşaat yapım süreçlerinin TOKİ tarafından yürütüleceğini ve sonuçlandırılacağını söyledi. Başkan Saygılı, Kırıkkale için en önemli projelerden birini daha hayata geçirmek için önemli adımlar attıklarını belirterek Küçük Sanayi Sitesinin kent merkezindeki yapıların içinde kaldığını belirtti.

Konuyla ilgili bilgiler veren Başkan Saygılı, "TOKİ çevre yolunun bulunduğu yerde Küçük Sanayi Sitesi yapacak. Bizim sanayi sitesinde şu anda faaliyet gösteren esnaflarımıza oldukça cazip taksitler ile satışını yapacak. Başka şehirlerde de bunun örneği var. Burada özellikle vurgulamak istediğimiz sektörün içinde olan, bu işi yapanlar buradan yer alabilecekler. Dışarıdan başka kimse giremeyecek. Şehrimiz için önemli adımdı. Rabbim inşallah sonuçlandırmayı da bizlere nasip eder" dedi. - KIRIKKALE

Kırıkkale Küçük Sanayi Sitesinin dönüşümü için önemli adım
Kırıkkale Küçük Sanayi Sitesinin dönüşümü için önemli adım
Kırıkkale Küçük Sanayi Sitesinin dönüşümü için önemli adım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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