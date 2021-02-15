KIRIKKALE - Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı
Öğrencilerin okula gelmesi Öğrencilerin ateşlerinin ölçülmesi İstiklal Marşı'nın okunması Öğretmenin konuşması Öğrencilerin sınıfa girmesi Sınıftan görüntü İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi'nin süt dağıtması Öğrencilerin konuşması Tüfekçi'nin konuşması KIRIKKALE - Kırıkkale'de merkeze...
Öğrencilerin okula gelmesi
Öğrencilerin ateşlerinin ölçülmesi
İstiklal Marşı'nın okunması
Öğretmenin konuşması
Öğrencilerin sınıfa girmesi
Sınıftan görüntü
İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi'nin süt dağıtması
Öğrencilerin konuşması
Tüfekçi'nin konuşması KIRIKKALE - Kırıkkale'de merkeze ve ilçelere bağlı köy ve beldelerde bulunan okullarda yüz yüze eğitim için ilk ders zili çaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen