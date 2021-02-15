KIRIKKALE - Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı
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KIRIKKALE - Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı

15.02.2021 10:45 | Son Güncelleme: 15.02.2021 10:50

Öğrencilerin okula gelmesi Öğrencilerin ateşlerinin ölçülmesi İstiklal Marşı'nın okunması Öğretmenin konuşması Öğrencilerin sınıfa girmesi Sınıftan görüntü İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi'nin süt dağıtması Öğrencilerin konuşması Tüfekçi'nin konuşması KIRIKKALE - Kırıkkale'de merkeze...

Öğrencilerin okula gelmesi

Öğrencilerin ateşlerinin ölçülmesi

İstiklal Marşı'nın okunması

Öğretmenin konuşması

Öğrencilerin sınıfa girmesi

Sınıftan görüntü

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi'nin süt dağıtması

Öğrencilerin konuşması

Tüfekçi'nin konuşması KIRIKKALE - Kırıkkale'de merkeze ve ilçelere bağlı köy ve beldelerde bulunan okullarda yüz yüze eğitim için ilk ders zili çaldı.

KIRIKKALE - Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı
KIRIKKALE - Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı
KIRIKKALE - Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı
KIRIKKALE - Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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