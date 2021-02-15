KIRIKKALE - Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı

Bir aile yok oldu! Annesini öldüren babasını ve babaannesini gözünü kırpmadan vurdu

Öğrencilerin okula gelmesi

Öğrencilerin ateşlerinin ölçülmesi

İstiklal Marşı'nın okunması

Öğretmenin konuşması

Öğrencilerin sınıfa girmesi

Sınıftan görüntü

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi'nin süt dağıtması

Öğrencilerin konuşması

Tüfekçi'nin konuşması KIRIKKALE - Kırıkkale'de merkeze ve ilçelere bağlı köy ve beldelerde bulunan okullarda yüz yüze eğitim için ilk ders zili çaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen