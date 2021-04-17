Kırıkkale, Kayseri ve Yozgat'ta Kovid-19 denetimleri sürüyor
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Kırıkkale, Kayseri ve Yozgat'ta Kovid-19 denetimleri sürüyor

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri" konulu genelge kapsamında Kırıkkale, Kayseri ve Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri devam ediyor.

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İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri" konulu genelge kapsamında Kırıkkale, Kayseri ve Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri devam ediyor.

43 ilin kara yolunun bağlantı noktası olan ve "kilit kavşak" şeklinde adlandırılan Kırıkkale'de, polis, jandarma ile İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri denetim gerçekleştiriyor.

Kırıkkale-Ankara kara yolu Yüksek Hızlı Tren Köprüsü altında ve kent merkezinde gerçekleştirilen denetimlerde, sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol edilerek, HES kodu sorgusu yapılıyor.

Kayseri

Kayseri'de de "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" kapsamında, polis ekipleri Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere ana caddelerde uygulama yaptı.

Denetimlerde, sürücü ve yolcuların izin belgeleri kontrol edildi, HES kodu sorgulandı.

Sokakta bulunan vatandaşların kısıtlamadan muaf olup olmadığı da kontrol edildi.

Yozgat

Yozgat'ta da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" gerçekleştirildi.

Emniyet ekipleri, kent girişleri ile Lise ve Sarraflar caddelerinde uygulama yaptı.

Araçları durduran polis, sürücü ve beraberindekilerin izin belgelerini kontrol etti, HES kodlarını sorguladı.

Kırıkkale, Kayseri ve Yozgat'ta Kovid-19 denetimleri sürüyor
Kırıkkale, Kayseri ve Yozgat'ta Kovid-19 denetimleri sürüyor
Kırıkkale, Kayseri ve Yozgat'ta Kovid-19 denetimleri sürüyor
Kırıkkale, Kayseri ve Yozgat'ta Kovid-19 denetimleri sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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