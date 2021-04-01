Kırıkkale KOP Bebek ve Çocuk Kütüphanesi açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkkale KOP Bebek ve Çocuk Kütüphanesi açıldı

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale KOP Bebek ve Çocuk Kütüphanesi açıldı

Kırıkkale'de Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yaptırılan KOP Bebek ve Çocuk Kütüphanesini açıldı.

Bakan Selçuk'tan 'Okulları açın lütfen, çok sıkıldık evde' çağrısına yanıt: Ben de istiyorum ama adımlarımızı sizleri düşünerek atıyoruz
Bakan Selçuk'tan "Okulları açın lütfen, çok sıkıldık evde" çağrısına yanıt: Ben de istiyorum ama adımlarımızı sizleri düşünerek atıyoruz

Kırıkkale'de Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yaptırılan KOP Bebek ve Çocuk Kütüphanesini açıldı.

Vali Yunus Sezer, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, çocuklarla birlikte kurdele keserek kütüphaneyi hizmete sundu.

Sezer ve beraberindekiler, daha sonra çocukların düzenlediği etkinlikleri izledi.

Kütüphaneye gelen öğrencilere erken yaşta okuma alışkanlığı kazandırmak ve onların hayal güçlerini desteklemek amacıyla etkinlikler düzenleniyor. Kütüphanede, öğrenciler öğretmenlerinin okuduğu masallardaki kahramanların kostümlerini giyerek canlandırma yapıyor.

Zeka oyunları bölümünde oyun oynama imkanı bulan öğrenciler, kendileri için oluşturulmuş küçük odalarda hikaye okuyor.

Birbirinden güzel çok sayıda görselle hazırlanan merkezde düzenlenen etkinliklerle çocuklar, hem eğleniyor hem de okudukları kitaplarla bilgi hazinelerini geliştiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mahir Ünal İhsan Yavuz Mustafa Şentop Binali Yıldırım
Magazin Cem Adrian Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ersun Yanal Okay Yokuşlu Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırıkkale KOP Bebek ve Çocuk Kütüphanesi açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 16:40:12. #1.15#
title