KIRIKKALE - Kılıçdaroğlu: "Sorunu yaşayandan dinleyeceksin ki sağlıklı çözüm üretesin"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması KIRIKKALE - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırıkkale Kültür Merkezi'nde kanaat önderleriyle bir araya geldi.
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken özeleştiri: Daha fazla vatandaşa gitmek gerekiyordu, biz uzun yıllar ihmal ettik
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması KIRIKKALE - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırıkkale Kültür Merkezi'nde kanaat önderleriyle bir araya geldi. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı