KIRIKKALE - Kılıçdaroğlu: "Sorunu yaşayandan dinleyeceksin ki sağlıklı çözüm üretesin"
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KIRIKKALE - Kılıçdaroğlu: "Sorunu yaşayandan dinleyeceksin ki sağlıklı çözüm üretesin"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması KIRIKKALE - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırıkkale Kültür Merkezi'nde kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken özeleştiri: Daha fazla vatandaşa gitmek gerekiyordu, biz uzun yıllar ihmal ettik
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken özeleştiri: Daha fazla vatandaşa gitmek gerekiyordu, biz uzun yıllar ihmal ettik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması KIRIKKALE - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırıkkale Kültür Merkezi'nde kanaat önderleriyle bir araya geldi. (2)

KIRIKKALE - Kılıçdaroğlu: 'Sorunu yaşayandan dinleyeceksin ki sağlıklı çözüm üretesin'
KIRIKKALE - Kılıçdaroğlu: 'Sorunu yaşayandan dinleyeceksin ki sağlıklı çözüm üretesin'
KIRIKKALE - Kılıçdaroğlu: 'Sorunu yaşayandan dinleyeceksin ki sağlıklı çözüm üretesin'
KIRIKKALE - Kılıçdaroğlu: 'Sorunu yaşayandan dinleyeceksin ki sağlıklı çözüm üretesin'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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