Kırıkkale-Kayseri yolunda buzlanma nedeniyle 12 aracın karıştığı kaza meydana geldi (2)
16.02.2021 04:36 | Son Güncelleme: 16.02.2021 04:40
KAYSERİ YOLU 6 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU ULAŞIMA AÇILDIYoğun kar yağışı ve oluşan zincirleme trafik kazaları nedeniyle çif yönlü ulaşıma kapanan Kırıkkale-Kayseri yolu, Kırıkkale Belediyesi ve karayolları ekiplerinin tuzlama ve kar küreme çalışmaları sonucu 6 saat sonra ulaşıma açıldı.
KIRIKKALE-KAYSERİ YOLU 6 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU ULAŞIMA AÇILDI
Yoğun kar yağışı ve oluşan zincirleme trafik kazaları nedeniyle çif yönlü ulaşıma kapanan Kırıkkale-Kayseri yolu, Kırıkkale Belediyesi ve karayolları ekiplerinin tuzlama ve kar küreme çalışmaları sonucu 6 saat sonra ulaşıma açıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN