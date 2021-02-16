Kırıkkale-Kayseri yolunda buzlanma nedeniyle 12 aracın karıştığı kaza meydana geldi (2)
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Kırıkkale-Kayseri yolunda buzlanma nedeniyle 12 aracın karıştığı kaza meydana geldi (2)

16.02.2021 04:36 | Son Güncelleme: 16.02.2021 04:40
Kırıkkale-Kayseri yolunda buzlanma nedeniyle 12 aracın karıştığı kaza meydana geldi (2)

KAYSERİ YOLU 6 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU ULAŞIMA AÇILDIYoğun kar yağışı ve oluşan zincirleme trafik kazaları nedeniyle çif yönlü ulaşıma kapanan Kırıkkale-Kayseri yolu, Kırıkkale Belediyesi ve karayolları ekiplerinin tuzlama ve kar küreme çalışmaları sonucu 6 saat sonra ulaşıma açıldı.

KIRIKKALE-KAYSERİ YOLU 6 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU ULAŞIMA AÇILDI

Yoğun kar yağışı ve oluşan zincirleme trafik kazaları nedeniyle çif yönlü ulaşıma kapanan Kırıkkale-Kayseri yolu, Kırıkkale Belediyesi ve karayolları ekiplerinin tuzlama ve kar küreme çalışmaları sonucu 6 saat sonra ulaşıma açıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

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