Kırıkkale-Kayseri karayolunda sis ve kar engeli: Tırlar Konya yolundan gönderildi - Haberler
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Kırıkkale-Kayseri karayolunda sis ve kar engeli: Tırlar Konya yolundan gönderildi

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Haberler | Güncel

Kırıkkale-Kayseri karayolunda sis ve kar engeli: Tırlar Konya yolundan gönderildi Kırıkkale-Kayseri kara yolunda sis etkili oldu: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü Kırıkkale-Kayseri karayolunda akşam saatlerinde etkisini gösteren sis ve kar nedeniyle trafik ekipleri tarafından tırlar,...

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale- Kayseri karayolunda sis ve kar engeli: Tırlar Konya yolundan gönderildi

Kırıkkale-Kayseri kara yolunda sis etkili oldu: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

KIRIKKALE - Kırıkkale-Kayseri karayolunda akşam saatlerinde etkisini gösteren sis ve kar nedeniyle trafik ekipleri tarafından tırlar, Konya yolundan gönderildi.

Akşam saatlerinde etkisini gösteren kar, Kırıkkale-Kayseri D-765 karayolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Kırşehir il sınırında 2 tane tırın kaza yapması sebebiyle, tedbir amaçlı tırları Konya yoluna yönlendirdi. Sürücülere aşırı hız yapmamaları ve mola vermeleri konusunda da uyarılarda bulundu. Kara yolları ekipleri tarafından tuzlama ve küreme çalışmaları yapılarak, Kırıkkale-Kayseri yolundaki ulaşım yeniden sağladı. Öte yandan, Kırıkkale-Kayseri karayolu üzerindeki Keskin ilçesi ve Hasandede köyü yol güzergahlarında yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Kentin yüksek rakımlı ilçelerinden Keskin'de de kar yağışı gece saatlerine kadar sürdü. Ahmet Tunçbilek, "Bugün memlekete bir sene sonra kar yağdı. Çiftçilerimizin yüzü güldü. Malumunuz bir senedir yağış falan yoktu. Bu sene inşallah mahsullerde de artış olur. Şuanda da kar yağışı devam ediyor. Farklı bir şekilde insanı mutlu ediyor kar. Sürekli alışık olmadığımız bir durum. Biraz trafik kazaları olsa da yağışın olması iyi oluyor" dedi.

Kırıkkale-Kayseri karayolunda sis ve kar engeli: Tırlar Konya yolundan gönderildi

Kırıkkale-Kayseri karayolunda sis ve kar engeli: Tırlar Konya yolundan gönderildi

Kırıkkale-Kayseri karayolunda sis ve kar engeli: Tırlar Konya yolundan gönderildi

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