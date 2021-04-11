Kırıkkale-Kayseri karayolunda yoğun sis ve kar etkili oldu
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Kırıkkale-Kayseri karayolunda yoğun sis ve kar etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kırıkkale-Kayseri karayolunda yoğun sis ve kar ulaşımı olumsuz etkiledi.

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Kayseri'de sulama kanalına devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi öldü

Kırıkkale-Kayseri karayolunda yoğun sis ve kar ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kırıkkale-Kayseri karayolu üzerindeki Keskin ilçesinde etkili olan yoğun sis ve kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü. Sürücüler kar, tipi ve sis nedeniyle güzergahta dikkatle ilerledi. Bazı sürücüler de dinlenme tesislerinde mola vererek sisin etkisinin azalmasını bekledi.

Keskin ilçe merkezinde ve yüksek kesimlerde kar yağışı sürerken, kar yağışı ve sisli hava drone ile havadan görüntülendi. - KIRIKKALE

Kırıkkale-Kayseri karayolunda yoğun sis ve kar etkili oldu
Kırıkkale-Kayseri karayolunda yoğun sis ve kar etkili oldu
Kırıkkale-Kayseri karayolunda yoğun sis ve kar etkili oldu
Kırıkkale-Kayseri karayolunda yoğun sis ve kar etkili oldu
Kırıkkale-Kayseri karayolunda yoğun sis ve kar etkili oldu
Kırıkkale-Kayseri karayolunda yoğun sis ve kar etkili oldu
Kırıkkale-Kayseri karayolunda yoğun sis ve kar etkili oldu
Kırıkkale-Kayseri karayolunda yoğun sis ve kar etkili oldu
Kırıkkale-Kayseri karayolunda yoğun sis ve kar etkili oldu
Kırıkkale-Kayseri karayolunda yoğun sis ve kar etkili oldu
Kırıkkale-Kayseri karayolunda yoğun sis ve kar etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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