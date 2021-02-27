Kırıkkale-Kayseri kara yolunda su borusu patladı
Kırıkkale-Kayseri kara yolunda içme suyu borusunun patlaması nedeniyle yol kısmen trafiğe kapatıldı.
Kırıkkale-Kayseri kara yolunda içme suyu borusunun patlaması nedeniyle yol kısmen trafiğe kapatıldı.
Terminal Kavşağı çıkışında gece saatlerinde Yahşihan ilçesine içme suyunu taşıyan şebeke borusu patladı.
Patlama sonucu yolda küçük çaplı göçük meydana gelirken kara yolları ve Yahşihan Belediyesi görevlileri, göçük ve su birikintisi nedeniyle yolu trafiğe kapattı.
Patlama dolayısıyla ulaşımda bir aksamanın yaşanmadığı kara yolunda trafik yan yoldan sağlanıyor.
Belediye görevlilerince arızanın giderilmesiyle kara yola tamamen trafiğe açılacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen