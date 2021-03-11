KIRIKKALE - Karaismailoğlu: "(Ankara-Sivas YHT hattı)Haziran ayı itibariyle projemizi vatandaşımızın hizmetine sunacağız"
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KIRIKKALE - Karaismailoğlu: "(Ankara-Sivas YHT hattı)Haziran ayı itibariyle projemizi vatandaşımızın hizmetine sunacağız"

11.03.2021 14:03 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:32

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Balışeyh ilçesinde Ankara-Sivas YHT hattıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Balışeyh ilçesinde Ankara-Sivas YHT hattıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

"Ankara-Sivas YHT hattının artık son günlerini yaşıyoruz, açılış için"

"İnşallah son testlerimizi son ayarlarımızı yapıyoruz. Haziran ayı itibariyle inşallah bütün vatandaşlarımızı Ankara-Sivas YHT hattı ile buluşturmuş olacağız"

"(Pandemi sürecinde ulaşım) "Geçen yıl bu vakitlerdeydi Kovit sürecinin başlaması. İlk üç ayda zorunlu kısıtlamalar olsun ve özellikle bizim en çok etkilendiğimiz ulaşım hatlarımızda büyük sıkıntılar yaşadık"

"Tam bir yıl geçmesine rağmen biz eski yolculuklarımıza ulaşamadık"

"2020 yılı çok aktif geçti Ulaştırma ve Alt yapı Bakanlığımız açısından. Kovit süreci olmasına rağmen yatırımlarımız artarak devam etti"

KIRIKKALE - Karaismailoğlu: '(Ankara-Sivas YHT hattı)Haziran ayı itibariyle projemizi vatandaşımızın hizmetine sunacağız'
KIRIKKALE - Karaismailoğlu: '(Ankara-Sivas YHT hattı)Haziran ayı itibariyle projemizi vatandaşımızın hizmetine sunacağız'
KIRIKKALE - Karaismailoğlu: '(Ankara-Sivas YHT hattı)Haziran ayı itibariyle projemizi vatandaşımızın hizmetine sunacağız'
KIRIKKALE - Karaismailoğlu: '(Ankara-Sivas YHT hattı)Haziran ayı itibariyle projemizi vatandaşımızın hizmetine sunacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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