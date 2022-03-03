KIRIKKALE - Kar yağışı etkili oluyor
AA, Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kar yağışının etkili olduğu kent merkezi Beyaza bürünen kent merkezi Vatandaşların araçlarını ve iş yerlerinin önünü temizlemesi Kara yolundan detay KIRIKKALE - Kırıkkale'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
KIRIKKALE (AA) - Kar yağışının etkili olduğu kent merkezi
Beyaza bürünen kent merkezi
Vatandaşların araçlarını ve iş yerlerinin önünü temizlemesi
Kara yolundan detay KIRIKKALE - Kırıkkale'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.