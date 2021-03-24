Kar yağışı etkili oldu
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Kar yağışı etkili oldu

24.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:38

Kırıkkale, Sivas, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de, kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kırıkkale, Sivas, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de, kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar ve tipi nedeniyle Kırıkkale-Kayseri kara yolunda ulaşımda aksama yaşandı.

Karayolları ekiplerinin tuzlama ve küreme çalışmasının ardından, araçların geçişine izin verildi.

Ekipler, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Keskin ilçesinde kar kalınlığı bazı bölgelerde 10 santimetreye kadar ulaştı.

Sivas

Sivas'ın bazı ilçelerinde de kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışının ardından Koyulhisar, Yıldızeli ve Doğanşar ilçeleri beyaza büründü.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kentte geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Doğanşar ve Yıldızeli ilçelerinde 48 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle Sivas-Yozgat ve Sivas-Tokat kara yolunda da ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Nevşehir

Nevşehir'de dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, sabaha karşı kara dönüştü.

Kısa sürede etkisini yitiren kar yağışının ardından hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle belediye ekipleri, buzlanmaya karşı bazı caddelerde tuzlama çalışması yaptı.

Yozgat

Yozgat'ta gece başlayan kar kenti beyaza bürüdü.

Belediye ve karayolları ekipleri, yol ve kaldırımda kar temizleme çalışması yaptı.

Bazı sürücüler, buzlanma nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Otomobilinin üzerindeki karı temizleyen vatandaşlardan Zeki Tanışman, karın, temizlik ve bereket olduğunu belirterek, kar yağışına sevindiklerini söyledi.

Kırşehir

Kırşehir'de gece saatlerinde yağan kar Kaman, Akçakent ve Akpınar ilçelerinde etkili oldu.

Kırşehir İl Özel İdaresi ekipleri, bu ilçelerdeki köy yollarında 4 greyderle yol açma çalışması yaptı.

Karayolları 61. Şube Şefliği ekipleri, Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir'den geçen bölümünde ulaşımda aksama olmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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