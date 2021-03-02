KIRIKKALE - Kapalı işletmeler, yeni normalleşme süreciyle hizmete başladı
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KIRIKKALE - Kapalı işletmeler, yeni normalleşme süreciyle hizmete başladı

02.03.2021 11:19 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:23

Lokantaya gelen müşterilerin masalarda oturması Lokanta işleten Erol Kürkçü'nün konuşması Çalışanların iş yerinde masaları silmesi Çay ocağında oturan müşteri KIRIKKALE - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Kırıkkale'de, uzun...

Lokantaya gelen müşterilerin masalarda oturması

Lokanta işleten Erol Kürkçü'nün konuşması

Çalışanların iş yerinde masaları silmesi

Çay ocağında oturan müşteri KIRIKKALE - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Kırıkkale'de, uzun süre kapalı olan işletmeler faaliyetlerine yeniden başladı.

KIRIKKALE - Kapalı işletmeler, yeni normalleşme süreciyle hizmete başladı
KIRIKKALE - Kapalı işletmeler, yeni normalleşme süreciyle hizmete başladı
KIRIKKALE - Kapalı işletmeler, yeni normalleşme süreciyle hizmete başladı
KIRIKKALE - Kapalı işletmeler, yeni normalleşme süreciyle hizmete başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik

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