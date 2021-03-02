KIRIKKALE - Kapalı işletmeler, yeni normalleşme süreciyle hizmete başladı
Lokantaya gelen müşterilerin masalarda oturması Lokanta işleten Erol Kürkçü'nün konuşması Çalışanların iş yerinde masaları silmesi Çay ocağında oturan müşteri KIRIKKALE - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Kırıkkale'de, uzun...
Lokantaya gelen müşterilerin masalarda oturması
Lokanta işleten Erol Kürkçü'nün konuşması
Çalışanların iş yerinde masaları silmesi
Çay ocağında oturan müşteri KIRIKKALE - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Kırıkkale'de, uzun süre kapalı olan işletmeler faaliyetlerine yeniden başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik