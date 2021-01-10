KIRIKKALE - Kalecik'te meydana gelen deprem Kırıkkale'de de hissedildi
10.01.2021 23:56 | Son Güncelleme: 11.01.2021 00:01
Kırıkkale Valiliği, Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen depremin kentte de yoğun bir şekilde hissedildiğini, şu ana kadar her hangi bir can ve mal kaybının olmadığını bildirdi.
Kırıkkale Valiliği, Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen depremin kentte de yoğun bir şekilde hissedildiğini, şu ana kadar her hangi bir can ve mal kaybının olmadığını bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen