KIRIKKALE - Kalecik'te meydana gelen deprem Kırıkkale'de de hissedildi
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KIRIKKALE - Kalecik'te meydana gelen deprem Kırıkkale'de de hissedildi

10.01.2021 23:56 | Son Güncelleme: 11.01.2021 00:01

Kırıkkale Valiliği, Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen depremin kentte de yoğun bir şekilde hissedildiğini, şu ana kadar her hangi bir can ve mal kaybının olmadığını bildirdi.

Kırıkkale Valiliği, Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen depremin kentte de yoğun bir şekilde hissedildiğini, şu ana kadar her hangi bir can ve mal kaybının olmadığını bildirdi.

KIRIKKALE - Kalecik'te meydana gelen deprem Kırıkkale'de de hissedildi
KIRIKKALE - Kalecik'te meydana gelen deprem Kırıkkale'de de hissedildi
KIRIKKALE - Kalecik'te meydana gelen deprem Kırıkkale'de de hissedildi
KIRIKKALE - Kalecik'te meydana gelen deprem Kırıkkale'de de hissedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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