KIRIKKALE - Kalecik'te meydana gelen deprem Kırıkkale'de de hissedildi

Kırıkkale Valiliği, Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen depremin kentte de yoğun bir şekilde hissedildiğini, şu ana kadar her hangi bir can ve mal kaybının olmadığını bildirdi.