Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, astım hastası vatandaşın bağını budadı
Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evinden çıkamayan astım hastası olan bir vatandaşın bağını budadı.
03.04.2020 14:55 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:56
Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evinden çıkamayan astım hastası olan bir vatandaşın bağını budadı.
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Kaynak: AA