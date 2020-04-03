Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, astım hastası vatandaşın bağını budadı Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evinden çıkamayan astım hastası olan bir vatandaşın bağını budadı.

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evinden çıkamayan astım hastası olan bir vatandaşın bağını budadı. Kaynak: AA